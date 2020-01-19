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  • 19.01.2020
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farklı kombiniyle dikkat çekti

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden , önceki gün 'ndeydi. Akşam saatlerinde geldiği 'de Sevil kozmetikten alışveriş yapan Alkan, farklı kombiniyle dikkat çekti.

Alkan kombini
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Akşam saatlerinde geldiği 'de Sevil kozmetikten alışveriş yapan Alkan, farklı kombiniyle dikkat çekti.

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