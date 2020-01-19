Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Banu Alkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de Sevil kozmetikten alışveriş yapan Alkan, farklı kombiniyle dikkat çekti. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Banu Alkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de Sevil kozmetikten alışveriş yapan Alkan, farklı kombiniyle dikkat çekti.
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