İşadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı evliliğe doğru giden Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan veto geldi. Ünlü sanatçı, 21 yaşındaki kızının Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl başlayan aşkının nikah masasına taşınma ihtimalinin önüne şu sözlerle engel oldu:



Kadayıfçıoğlu ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Zehra, müstakbel kayınvalidesinin doğum gününe katılarak aileye girmişti.

"Zehra daha okuyor. Ben gençlerin erken evlenmelerini doğru bulmuyorum. Bana sorduğunda okulunu, yüksek lisansını bitirmesini söylüyorum. Önce hayatını yoluna koymalı; çünkü daha sonra çocuk, insanın hayatının çoğunu alıyor."



21 yaşındaki kızı için evliliğin erken olduğunu söyleyen sanatçı, ilk evliliğini 19 yaşında yapmıştı.