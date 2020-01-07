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  • 07.01.2020
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Candan kare

Oyuncu çift ile , önceki gün Kartalkaya'da kış tatilinin startını verdi. Bir yaşındaki oğulları Can'la bembeyaz karların tadını çıkaran ikilinin keyfi yerindeydi.

Candan kare

Oyuncu çift ile , önceki gün Kartalkaya'da kış tatilinin startını verdi. Bir yaşındaki oğulları Can'la bembeyaz karların tadını çıkaran ikilinin keyfi yerindeydi.

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