Candan kare

Oyuncu çift Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, önceki gün Kartalkaya'da kış tatilinin startını verdi. Bir yaşındaki oğulları Can'la bembeyaz karların tadını çıkaran ikilinin keyfi yerindeydi.
Oyuncu çift Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, önceki gün Kartalkaya'da kış tatilinin startını verdi. Bir yaşındaki oğulları Can'la bembeyaz karların tadını çıkaran ikilinin keyfi yerindeydi.
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