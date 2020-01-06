Kolay gelsin yenge

Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evli olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, memleketine gitti.
Burada bahçe işleriyle uğraşıp, traktör kullanan May, samimi hallerini sevenleriyle paylaştı.
Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evli olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, memleketine gitti.
Burada bahçe işleriyle uğraşıp, traktör kullanan May, samimi hallerini sevenleriyle paylaştı.
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