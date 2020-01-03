Tan Taşçı, geçen ay saçlarıyla yüzünü gizleyen bir kadın hayranının kendisini gölge gibi takip ettiğini açıklamıştı. "Korkuyorum" diyerek savcılığa başvuran popçunun başı dertten kurtulmadı.
Popçu, bu kez de aynı kadının kendisine sosyal medyada eşi gibi yorumlar atmasından dolayı rahatsız oldu. Taşçı, tacize sosyal medyada isyan etti.
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