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Galatasaray'ın yıldızı 2020'yi 'nda karşıladı! Harcadığı para dudak uçuklattı

Futbolcu , yılbaşında eşi ’un ailesini Arjantin’den İstanbul’a getirtti. ’ndaki Ottoman Salon’unda ağırladığı kayınpederi ve kayınvalidesi için toplamda 50 bin lira ödedi.

Sultan Falcao

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron'u yeni yılda mest etti. Eşinin Arjantin'de yaşayan ailesini, özel uçakla İstanbul'a getirtti. Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salonu'nda yemek yiyen aile, yeni yıla nefis bir boğaz manzarası eşliğinde girdi. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyen Kolombiyalı yıldız ve ailesi, havai fişek gösterilerini izledi.

Geceyi 'ndaki özel odalarda geçiren , yılbaşı için kişi başı 600 Euro'dan (yaklaşık 2 bin lira), 50 bin lira ödedi. Galatasaraylı yıldız, 2020'yi sarayda karşıladı Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salonu, nefis bir İstanbul manzarası sunuyor. Sosyetik çift, 2020'ye zirvede merhaba dedi. Sali ve eşi, aynı sahneyi paylaştı.


Jestiyle hem eşinin gönlünü kazanan hem de Türk kadınlarının takdirini toplayan Falcao, Galatasaray'dan yılda toplam 5 milyon Euro kazanıyor.

DOĞAN SAVAŞ

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