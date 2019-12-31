Eti kendine has tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında önceki gün izdiham yaşandı. Ünlü etçi, Dubai'deki restoranına akın eden binlerce kişi sayesinde son 10 yılda ağırladığı misafirle elde ettiği ciroyu geçti.

GÖKÇE'NiN restoranını ziyaret edenler arasında Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız futbolcusu Karim Benzema da vardı. Ünlü etçi, dün de restoranına 1576 rezervasyon alarak Dubai'de para basmayı sürdürdü.



Benzema, kızı Melia ile Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında ziyafet çekti.