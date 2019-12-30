Dünya çapındaki restoranlarında ünlü futbolcuları ağırlayan Nusret Gökçe, kural bozmadı. Türk şef, önceki gün Dubai'deki restoranında Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ile Borussia Dortmund'ın ünlü futbolcusu Mario Götze'yi ağırladı...
Benzema, 500 dolarlık altın kaplama eti elleriyle kesti.
Nusret, Borussia Dortmund'ın yıldızı Mario Götze ile...
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