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  • 29.12.2019
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'e annelik çok yakıştı

38 yaşındaki model , kızı Siena'dan bir an olsun ayrılmıyor. Önceki gün bir moda çekimi için tasarım elbise giyen Şahin, kızını da ihmal etmedi. Güzel modelin bu sevimli halleri "Annelik çok yakıştı" dedirtti.

Annelik çok yakıştı
38 yaşındaki model Tülin Şahin, kızı Siena'dan bir an olsun ayrılmıyor. Önceki gün bir moda çekimi için tasarım elbise giyen Şahin, kızını da ihmal etmedi. Güzel modelin bu sevimli halleri "Annelik çok yakıştı" dedirtti.

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