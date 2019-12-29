38 yaşındaki model Tülin Şahin, kızı Siena'dan bir an olsun ayrılmıyor. Önceki gün bir moda çekimi için tasarım elbise giyen Şahin, kızını da ihmal etmedi. Güzel modelin bu sevimli halleri "Annelik çok yakıştı" dedirtti.
38 yaşındakimodel TülinŞahin, kızı Siena'dan biran olsun ayrılmıyor. Öncekigün bir moda çekimi içintasarım elbise giyen Şahin,kızını da ihmal etmedi.Güzel modelin bu sevimlihalleri "Annelik çokyakıştı" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.