Devasa dostluk

Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, eşi Burak Gacemer'le İspanya'nın yolunu tuttu. Sempatik güzel, 'Museo de las ilusiones' adlı müzede dev hamster maskotu ile böyle poz verdi. Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, eşi Burak Gacemer'le İspanya'nın yolunu tuttu. Sempatik güzel, 'Museo de las ilusiones' adlı müzede dev hamster maskotu ile böyle poz verdi.
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