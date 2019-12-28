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  • 28.12.2019
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Devasa dostluk

Brezilyalı oyuncu , eşi 'le İspanya'nın yolunu tuttu. Sempatik güzel, 'Museo de las ilusiones' adlı müzede dev hamster maskotu ile böyle poz verdi.

Devasa dostluk
Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, eşi 'le İspanya'nın yolunu tuttu. Sempatik güzel, 'Museo de las ilusiones' adlı müzede dev hamster maskotu ile böyle poz verdi.

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