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  • 27.12.2019
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Son moda tavsiyeler

Türkiye'nin en gözde smokincisi , 2020 yılı erkek modası hakkında tüyolarda bulundu. "Nefti yeşil ve bordo ceketler, kareli pantolonları ile diz altı paltoları sıkça göreceğiz" diyen modacı, ekledi...

Son moda tavsiyeler

Türkiye'nin en gözde smokincisi Levon Kordonciyan, 2020 yılı erkek modası hakkında tüyolarda bulundu. "Nefti yeşil ve bordo ceketler, kareli pantolonları ile diz altı paltoları sıkça göreceğiz" diyen modacı, ekledi:

"Kol düğmeler ve kravat iğneleri gibi aksesuarlar senenin olmazsa olmazı. Biz de erkeklerin aksesuarlarına çabuk ulaşabilmeleri için 'kordonciyanvitrini.com' sitesini hizmete açtık."

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