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'nın Sultan'ı 'a sürpriz teklif! Oyuncu ve müzisyen ...

Uzun süredir setlerden uzak kalan 'nın Sultan'ı 'a sürpriz teklif... Oyuncu ve müzisyen , ilk Türk kadın ressam 'ın hayatını anlatacak film için Şoray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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