Uzun süredir setlerden uzak kalan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'a sürpriz teklif... Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak, ilk Türk kadın ressam Mihri Müşfik Hanım'ın hayatını anlatacak film için Şoray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir setlerden uzak kalan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'a sürpriz teklif... Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak, ilk Türk kadın ressam Mihri Müşfik Hanım'ın hayatını anlatacak film için Şoray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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