Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.12.2019
  • Gazete

geleneği bozmadı! "Aşk yok biz sadece arkadaşız"

önceki akşam adının aşk dedikodularına karıştığı ile Etiler'deydi. İzel, "Aşkınız nasıl gidiyor?" sorusu karşısında magazin dünyasının klasik açıklamasını yaptı: "Aşk yok biz sadece arkadaşız."

Geleneği bozmadı

Popçu İzel, önceki akşam adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Verbiç ile Etiler'deydi. İzel, "Aşkınız nasıl gidiyor?" sorusu karşısında magazin dünyasının klasik açıklamasını yaptı: "Aşk yok biz sadece arkadaşız."

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPopçu İzel geleneği bozmadı! "Aşk yok biz sadece arkadaşız"
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri