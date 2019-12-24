Popçu İzel, önceki akşam adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Verbiç ile Etiler'deydi. İzel, "Aşkınız nasıl gidiyor?" sorusu karşısında magazin dünyasının klasik açıklamasını yaptı: "Aşk yok biz sadece arkadaşız."

Doğan SAVAŞ