Popçu İzel, önceki akşam adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Verbiç ile Etiler'deydi. İzel, "Aşkınız nasıl gidiyor?" sorusu karşısında magazin dünyasının klasik açıklamasını yaptı: "Aşk yok biz sadece arkadaşız."
Doğan SAVAŞ
Popçu İzel, önceki akşam adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Verbiç ile Etiler'deydi. İzel, "Aşkınız nasıl gidiyor?" sorusu karşısında magazin dünyasının klasik açıklamasını yaptı: "Aşk yok biz sadece arkadaşız."
Doğan SAVAŞ
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