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  • 24.12.2019
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'den alkışlık hareket

Geçtiğimiz yıl tüm varlığını 'ya bağışlayan , önceki gün teşekkür sertifikasını aldı. Sosyetik işkadını, "Bizi iyi hissettirecek şey, 8'inci ayakkabımız değil ihtiyacı olanlara yardım etmek" dedi.

Minikleri güldürdü
Geçtiğimiz yıl tüm varlığını Darüşşafaka'ya bağışlayan Gül Ergi, önceki gün teşekkür sertifikasını aldı. Sosyetik işkadını, "Bizi iyi hissettirecek şey, 8'inci ayakkabımız değil ihtiyacı olanlara yardım etmek" dedi.

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