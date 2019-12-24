Geçtiğimiz yıl tüm varlığını Darüşşafaka'ya bağışlayan Gül Ergi, önceki gün teşekkür sertifikasını aldı. Sosyetik işkadını, "Bizi iyi hissettirecek şey, 8'inci ayakkabımız değil ihtiyacı olanlara yardım etmek" dedi.