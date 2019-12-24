Hande Erçel ile aşkı Murat Dalkılıç, 2020'de para basacak. Animasyon film şirketi olan Dalkılıç, sevgilisinin hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi filmi hayata geçirdi. Sevimli fil, Dollyphant'ı Ekim 2020'de Türkiye ile eş zamanlı olarak tüm dünyada görücüye çıkaracak olan popçu, dünyaca ünlü animasyon şirketi Dreamworks ile masaya oturdu. Dalkılıç, 'Shrek', 'Madagaskar' ve 'Kung Fu Panda' gibi animasyon filmlerini yapan ABD'li firma ile görüşmeler olumlu geçerse servetlik bir anlaşmaya imza atacak. 'Dollyphant'ın peluş oyuncaklarını üretmek için de anlaşma imzalamaya hazırlanan çift, ilk olarak Ortadoğu pazarında satışlara başlayacak...

MURAT'A ŞARKILAR YAZDIRDI

Animasyon filmde Dalkılıç'a ilham veren Erçel, popçuya birbirinden romantik de şarkılar yazdırıyor.



İLHAMI AŞKI

Murat Dalkılıç, resme meraklı sevgilisi Hande Erçel'in hayalinden yola çıkarak yaptığı animasyon filmiyle dünya çapındaki çocukları etkisi altına alacak.