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  • 24.12.2019
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Bereketli çift! ile o projeyle dünyaya açılıyor...

ile aşkından doğan ‘Dollyphant’ adlı animasyon film, dünyaya açılıyor. ’li bir firmayla görüşecek olan ünlü çift, sevimli karakterin oyuncaklarının da satışından para kazanacak.

Bereketli çift

Hande Erçel ile aşkı Murat Dalkılıç, 2020'de para basacak. Animasyon film şirketi olan Dalkılıç, sevgilisinin hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi filmi hayata geçirdi. Sevimli fil, Dollyphant'ı Ekim 2020'de ile eş zamanlı olarak tüm dünyada görücüye çıkaracak olan popçu, dünyaca ünlü animasyon şirketi Dreamworks ile masaya oturdu. Dalkılıç, 'Shrek', 'Madagaskar' ve 'Kung Fu Panda' gibi animasyon filmlerini yapan 'li firma ile görüşmeler olumlu geçerse servetlik bir anlaşmaya imza atacak. 'Dollyphant'ın peluş oyuncaklarını üretmek için de anlaşma imzalamaya hazırlanan çift, ilk olarak Ortadoğu pazarında satışlara başlayacak...

MURAT'A ŞARKILAR YAZDIRDI
Animasyon filmde Dalkılıç'a ilham veren Erçel, popçuya birbirinden romantik de şarkılar yazdırıyor.


İLHAMI AŞKI
, resme meraklı sevgilisi 'in hayalinden yola çıkarak yaptığı animasyon filmiyle dünya çapındaki çocukları etkisi altına alacak.

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