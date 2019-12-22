Brezilyalı model Adriana Lima'dan eski aşklarına taş geldi. Lima, önceki gün kızlarıyla paylaştığı kareye "İnandığım tek gerçek aşk. Kalanlar tarih oldu" notu düştü.

Ünlü mankenin bu manidar paylaşımı ise eski aşkları Türk yazar Metin Hara ile işadamı Emir Uyar'a gönderme olarak yorumlandı.



Lima ile Hara, aşklarıyla 2017 yazına damga vurmuştu.



Güzel model, bu yaz aşk yaşadığı Emir Uyar'dan Eylül'de ayrılmıştı.