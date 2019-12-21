YAğmur Sarnıç'ın eski futbolcu Emre Aşık'a ihanet ettiği iddiasıyla başlayan çekişmeli boşanma davasında yeni gelişme... 2012'den beri evli olan çift arasında, geçtiğimiz yaz çekişmeli bir boşanma davası başladı. Davalardan biri de çocukların velayet savaşıydı... Bu davada son gülen taraf, Emre Aşık oldu.



Yedi yıllık evli çiftin üç çocuğu da artık babaya emanet.

MORLUKLARI OKUL YÖNETİMİ GÖRDÜ

Miniklerin eğitim gördükleri okul yönetimi, Erol ile Elvin'deki morlukları fark ederek devreye girdi. Okul yönetimi, darpı belgeleyen görüntüleri kolluk kuvvetleri ve babaya bildirdi. Aşık, velayet için mahkemeye başvurdu. Emre Aşık'ı haklı bulan mahkeme, iki çocuğun da velayetini tamamen babaya verdi. Mahkeme, çocuklarını sadece hafta sonu görebilen Yağmur Aşık'ın bu hakkını da elinden aldı. Çiftin diğer bir çocuğunun da velayeti; daha önce benzer sebepten dolayı babaya verilmişti.



Yağmur Sarnıç'ın TAKVİM'e yakalandığı ihanet gecesi, çifti iki düşmana dönüştürdü.