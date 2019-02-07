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  • 07.02.2019
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Eski futbolcu Aşık’a şok! Eşi Yağmur’un ihaneti Takvim objektifine yakalandı

Eski futbolcu Aşık’a şok! Geçen ay 3 çocuğunun babası ’la boşanmanın eşiğinden dönen , önceki gece Etiler’deki Etiket adlı mekandaydı... Mustafa adlı bir erkekle eğlenen Yağmur’un ihaneti TAKVİM objektifine yakalandı. Panikleyen ikili, yüzlerini gizlese de başarılı olamadı...

FETÖ ÜYESİ SUÇLAMASI
ESKI futbolcu Emre Aşık'la evliliği yılan hikayesine dönen Yağmur Aşık'tan kırmızı kartlık hareket… Emre Aşık, geçen sene 6 yıllık evliliğini 3 çocuklarına rağmen bitirmek için boşanma davası açmıştı. Başta eşiyle anlaşmalı boşanmayı kabul eden Yağmur Aşık, daha sonra itiraz edip karşı boşanma davası açmış ve aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bununla da kalmayan genç kadın, eski futbolcuyu FETÖ üyesi olmakla suçlayıp Aşık hakkında şikayette bulunmuştu.

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