Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey Sofia'yı yakalıyor 16.12.2019 18:15

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur, sizi hiç kimse hatırlamayacak!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!"

BALA HATUN KAÇIRILIYOR

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?

OSMAN BEY, BATUR ALP'İ CEZALANDIRIYOR

Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.

OSMAN NE YAPACAK?

Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?