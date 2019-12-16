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  • 16.12.2019
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makyajsız haliyle görüntü verdi

Güzel oyuncu , önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. Avcı, birçok ünlü ismin aksine makyajsız haliyle görüntü vermekten kaçınmadı.

Doğal Sedef
Güzel oyuncu Sedef Avcı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. Avcı, birçok ünlü ismin aksine makyajsız haliyle görüntü vermekten kaçınmadı.

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