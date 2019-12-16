Güzel oyuncu Sedef Avcı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. Avcı, birçok ünlü ismin aksine makyajsız haliyle görüntü vermekten kaçınmadı. Güzel oyuncu Sedef Avcı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. Avcı, birçok ünlü ismin aksine makyajsız haliyle görüntü vermekten kaçınmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.