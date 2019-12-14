Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Kuruluş Osman'ın yıldızının...

Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara dönen Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in evlilikleri Türkiye'nin gıpta ile baktığı evliliklerden biri. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ilk çocuklarını geçtiğimiz aylarda kucaklarını almış, Karan adını vermişti. Özel hayatları herkes tarafından merak edilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan merak ediliyordu. Ünlü çift Karan'ın yüzünü özellikle saklıyordu. Ve nihayet bu kural bozuldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti çocukları Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in çocukları Karan olmak üzere ünlülerin çocukları.

14.12.2019 11:49 - Son Güncelleme: 14.12.2019 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





