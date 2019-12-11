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  • 11.12.2019
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Sessiz Sedasız

Eda Taşpınar, önceki gün Yeniköy'de objektife yansıdı. Tek başına yürüyüşe çıkan Taşpınar, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. İkoncan, soruları yanıtsız bırakıp yoluna devam etti.

Sessiz sedasız

, önceki gün Yeniköy'de objektife yansıdı. Tek başına yürüyüşe çıkan Taşpınar, keyifsiz halleriyle dikkat çekti.

İkoncan, soruları yanıtsız bırakıp yoluna devam etti.

Aydın HAMZA

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