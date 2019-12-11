Sessiz sedasız

Eda Taşpınar, önceki gün Yeniköy'de objektife yansıdı. Tek başına yürüyüşe çıkan Taşpınar, keyifsiz halleriyle dikkat çekti.
İkoncan, soruları yanıtsız bırakıp yoluna devam etti.
Aydın HAMZA
Eda Taşpınar, önceki gün Yeniköy'de objektife yansıdı. Tek başına yürüyüşe çıkan Taşpınar, keyifsiz halleriyle dikkat çekti.
İkoncan, soruları yanıtsız bırakıp yoluna devam etti.
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.