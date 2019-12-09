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Şarkıcı 'den 'a tepki! "Enes 'a çok kızdım..."

Şarkıcı , önceki gün City's 'de alışverişteydi. Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, "'a çok kızdım. 7 yaşındaki kızım onun gibi konuşuyor" dedi.

Enes Batur gerilimi
Şarkıcı Yeşim Erçetin, önceki gün City's Avm'de alışverişteydi. Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Enes 'a çok kızdım. 7 yaşındaki kızım onun gibi konuşuyor" dedi.

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