Şarkıcı Yeşim Erçetin, önceki gün City's Avm'de alışverişteydi. Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, 'Enes Batur'a çok kızdım. 7 yaşındaki kızım onun gibi konuşuyor' dedi. Şarkıcı Yeşim Erçetin, önceki gün City's Avm'de alışverişteydi. Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, 'Enes Batur'a çok kızdım. 7 yaşındaki kızım onun gibi konuşuyor' dedi.
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