Sibel Can, sahne çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün Köln'de, yarın ise Rotterdam'da konser verecek olan sanatçı, Avrupa'yı şehir şehir dolaşacak. Her konseri için Nihan Peker'e yeni elbiseler sipariş eden güzel sanatçı, Avrupa turnesine 2020'nin ilk günlerinde de sürdürecek.
- Saklambaç
- 06.12.2019
- Gazete
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