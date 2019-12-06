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Avrupa fatihi

, sahne çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün Köln'de, yarın ise 'da konser verecek olan sanatçı, Avrupa'yı şehir şehir dolaşacak. Her konseri için 'e yeni elbiseler sipariş eden güzel sanatçı, Avrupa turnesine 2020'nin ilk günlerinde de sürdürecek.

Avrupa fatihi Sibel
Sibel Can, sahne çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün Köln'de, yarın ise Rotterdam'da konser verecek olan sanatçı, Avrupa'yı şehir şehir dolaşacak. Her konseri için 'e yeni elbiseler sipariş eden güzel sanatçı, Avrupa turnesine 2020'nin ilk günlerinde de sürdürecek.

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