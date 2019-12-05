Doğa Rutkay, sanat dünyasındaki yabancı dadı tutan anneler modasının dışında kaldı. İkizleri Piraye ile Rutkay Kerim'e kendi bakan oyuncu, yabancı dadıya şu sözlerle karşı çıktı:

"Ana dilim Türkçe ve onların da önce bizim dilimizi konuşmalarını istiyorum. Eski kafalı olmak kadar saf bir şey yok bence. Yaşları geldiğinde de teknoloji ile tanışacaklar ama en az iki sene daha hayal gücüyle yaşasınlar."



İkizlerini şımartmak istemediğini söyleyen Rutkay, "Onları oyuncaklara boğmak yerine haftada bir oyuncak veriyoruz" dedi.