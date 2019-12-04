Eylül'de Adriana Lima ile aşkı biten Türk işadamı Emir Uyar'ın aklı Brezilyalı modelde kaldı. Lima ila yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Uyar, ayrılık sonrası Lima ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakmıştı.



Bu yaz Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda el ele poz veren ikili, sürpriz aşklarıyla olay olmuştu.

TAKİBE TAKİP!

O günden beri güzel modelle iletişimini koparan çapkın işadamının eski aşkı Elisabeth Vela'ya geri döndüğü öne sürüldü. Ancak, önceki gün sosyal medyadaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Uyar, iki aydır görüşmediği Adriana Lima'yı Instagram'da yeniden takibe aldı. Dünyaca ünlü modelden de Uyar'a aynı şekilde karşılık geldi. Bir yandan eski aşkı Elisabeth Vela ile barışan diğer yandan da Lima ile sosyal medyada yakınlaşan işadamının bu hali, "Emir, ikili mi oynuyor?" dedirtti. Bu arada Uyar, 'reklam aşkı' iddiasıyla kendisini terk eden Lima'nın gönlünü alabilmek için kesenin ağzını açtı. Sosyetik işadamı, iddiaya göre Lima'yı pahalı jestleriyle yeniden tavlamayı çalışıyor.



Güzel modelin, çapkınlıklarıyla ünlü işadamına bir şans daha verip vermeyeceği merak konusu...