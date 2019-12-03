Ünlü oyuncu Deniz Uğur'dan olan ikizleri Mina ve Poyraz ile Kanyon'da fotoğraflanan gazeteci Reha Muhtar, oldukça keyifliydi. Muhtar, yaklaşık 6 saat AVM'de çocuklarıyla vakit geçirdi.
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'dan olan ikizleri Mina ve Poyraz ile Kanyon'da fotoğraflanan gazeteci Reha Muhtar, oldukça keyifliydi. Muhtar, yaklaşık 6 saat AVM'de çocuklarıyla vakit geçirdi.
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