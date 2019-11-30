Anlamlı destek

FOTOĞRAF sanatçısı Nihat Odabaşı, toplumdaki HIV farkındalığını artırmayı amaçlayan "En Büyük Hastalığım" kampanyasına destek verdi.
Bade İşçil
Bade İşçil, Ebru Şahin, Hazal Filiz Küçükköse, Reynmen ve Zeynep Bastık gibi sanatçıların fotoğrafını çekti. Galası önceki gün yapılan etkinlikte, ünlü isimlerin verdiği estetik, sıradışı ve çarpıcı kareler katılımcıları büyüledi.
Hazal Filiz Küçükköse
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