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  • 29.11.2019
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Eleştiri Ivana Sert'i gaza getiriyor

Ivana Sert, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Şarkıcılığa soyunan ve sesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ikoncan, "Kötü yorumlar, beni motive ediyor" diye konuştu.

Eleştiri gaza getiriyor

Ivana Sert, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Şarkıcılığa soyunan ve sesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ikoncan, "Kötü yorumlar, beni motive ediyor" diye konuştu.

Aydın HAMZA

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