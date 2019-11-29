Eleştiri Ivana Sert'i gaza getiriyor Ivana Sert, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Şarkıcılığa soyunan ve sesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ikoncan, "Kötü yorumlar, beni motive ediyor" diye konuştu.

Ivana Sert, önceki gün Akmerkez'de objektife takıldı. Şarkıcılığa soyunan ve sesiyle eleştiri yağmuruna tutulan ikoncan, "Kötü yorumlar, beni motive ediyor" diye konuştu. Aydın HAMZA TÜM MANŞETLER