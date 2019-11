Ebru Yaşar, 1995'te ilk çıkardığı 'Bu Sahilde' albümü ile müzik sektöründe olup adı hiçbir anlamsız magazin olayına karışmayan ender isimlerden. Aynı zamanda aile yaşantısıyla da örnek sanatçılardan biri. Eşi Necat Gülseven ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, geçtiğimiz gün evinde misafirlerini ağırlamış. Yaptığı kek ve börekleri sosyal medyada yayınlayan sanatçının bu paylaşımıyla özel yemek takımını da görmüş olduk.

Dünyaca ünlü Versace markasının yemek takımıyla misafirlerine ikramlar sunan Yaşar'ın, bu takıma servet harcadığını söylemek isterim. Sadece bir tabağı ortalama bin lira olan yemek takımının toplam fiyatı ise 100 bin lirayı buluyor.

Eşiyle birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme gelmek istemeyen sanatçı, anlayacağınız bir araba parasına yemek takımı almış



DÜĞÜN ARALIK'TA

Uzun süredir birlikte olan işadamı Murat Aşık ile Gökçen Paprika, geçtiğimiz Ağustos'ta Bodrum tatilinde evlenme kararı almışlardı. Şimdilerde düğün hazırlıklarına başlayan ikili, sade bir törenle dünyaevine girmeye karar vermiş. 20 Aralık'ta Sultanahmet Four Seansons Hotel'de evlenecek olan çift, 100 kişilik bir düğün yapacakmış.

YAMAN KAVGA

Son dönemin gözde oyuncularından Can Yaman'ın ünü, Avrupa hatta Kuzey Amerika'ya kadar uzanmıştı. Gittiği her ülkede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman için geçtiğimiz gün bir hayranı denize bile atlamıştı. Yaman'a olan hayranlık o kadar ileri seviyeye ulaştı ki önceki akşam da oyuncunun iki kadın fanı, tabiri caizse saç saça baş başa kavga etti. Ortaköy'de eğlenmeye gittiği mekanda hayranlarının kavgasını gören Can Yaman, kadınları ayırıp ikisinin de fotoğraf isteklerini kırmamış ve durumu idare etmiş…



İSTANBUL'UN YENİLERİ

Mehmet Davran'ın işletmeciliğini yaptığı Meftun, İstanbul eğlence hayatına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz akşam uğradığım mekanın sahnesinde Mert Davran vardı. Mert'i dinlerken sosyetenin ünlü isimleri de gözüme çarptı. Meğer böyle bir mekana çok ihtiyaç varmış, o gece onu anladım. Bu arada işletmeciliğini Egemen İskender'in yaptığı Nişantaşı'nın yenisi Boel de keyifli müzikleri ve kabine geçen ünlü DJ'leri ile Nişantaşı'nın gözdesi konumunda

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE