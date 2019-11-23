Feyza Çıpa, yanına gelen köpeği sevmeyi ihmal etmedi

Oyuncu Feyza Çıpa, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı objektiflere yakalanan Çıpa, yanına gelen köpeği sevmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu Feyza Çıpa, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı objektiflere yakalanan Çıpa, yanına gelen köpeği sevmeyi de ihmal etmedi.
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