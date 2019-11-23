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  • 23.11.2019
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Feyza Çıpa, yanına gelen köpeği sevmeyi ihmal etmedi

, geçtiğimiz gün 'da dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı objektiflere yakalanan Çıpa, yanına gelen köpeği sevmeyi de ihmal etmedi.

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