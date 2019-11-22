Murat Dalkılıç, yeni albümü 'Afeta'yı görücüye çıkardı. Popçu, Poll Production etiketiyle çıkan albümde aşkı Hande Erçel için yazdığı 'Müjgan' şarkısına da yer verdi. Murat Dalkılıç, yeni albümü 'Afeta'yı görücüye çıkardı. Popçu, Poll Production etiketiyle çıkan albümde aşkı Hande Erçel için yazdığı 'Müjgan' şarkısına da yer verdi.
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