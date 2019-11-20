Bir süredir yurt dışında olan Eda Taşpınar, önceki gün Emirgan'da yürüyüş yaparken objektife takıldı. Köpeklerini gezdiren ikoncan, sevimli dostunun tuvaletini poşetle alıp çöpe attı.
Taşpınar'ın çevreye duyarlı bu tavrı etraftakilerin takdirini topladı. Ünlü ikoncan, temizlik işleminin ardından köpekleriyle yürüyüşe kaldığı yerden devam etti.
AYDIN HAMZA
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