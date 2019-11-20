Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenerek olay olan Meltem Miraloğlu, hakkındaki haberler için atağa geçti. Geçtiğimiz günlerde üç aylık evliliğini bitereceği iddia edilen 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de "Türkiye'de iş bulamıyorum. Siz de beni anlayın" dediği öne sürülünce köpürdü.



MAHREMİYETİM İHLAL EDİLDİ'

Miraloğlu, dün şu sözlerle hakkındaki haberlerin önüne geçmek için düğmeye bastığını duyurdu: "Ben sustukça iftira atacak kadar küçüldüler. Fotoğrafları basına ben servis etmedim. Aile hayatımı karalayıcı bu haberler, mahremiyetimi ihlal etmektedir. RTÜK'ten yayın yasağının getirilerek mesnetsiz haberlerin kaldırılmasını arz ederim."

Miraloğlu, eşiyle boşanacağını jet hızıyla yalanladı.