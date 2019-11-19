80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması: Zamanı gelince...

Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amertikalı Patrick ile evlendi. Bu evlilik magazin gündemine bomba gibi düşerken, Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Miraloğlu son olarak, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın." demişti. Evliliği ile gündem yaratan Meltem Miraloğlu'nun sosyal medyadaki her hareketi dikkat çekiyor. Önceki gün eşiyle beraber bir video yayınlayan Meltem Miraloğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

19.11.2019 11:48 - Son Güncelleme: 19.11.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





