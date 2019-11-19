80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması: Zamanı gelince...
Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amertikalı Patrick ile evlendi. Bu evlilik magazin gündemine bomba gibi düşerken, Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Miraloğlu son olarak, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın." demişti. Evliliği ile gündem yaratan Meltem Miraloğlu'nun sosyal medyadaki her hareketi dikkat çekiyor. Önceki gün eşiyle beraber bir video yayınlayan Meltem Miraloğlu'dan yeni bir açıklama geldi.
'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar alarak, Amerika'ya gitmiş ve burada kendisinden emekli öğretmen Patrick'le evlenmişti. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalıyla evlenip ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi.
"Yeni hayatından da bahseden Miraloğlu, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum." dedi. Miraloğlu, "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" sözleri ile yaptığı evliliğin Amerika'da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamış oldu.