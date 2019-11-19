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80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması: Zamanı gelince...

Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amertikalı Patrick ile evlendi. Bu evlilik magazin gündemine bomba gibi düşerken, Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Miraloğlu son olarak, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın." demişti. Evliliği ile gündem yaratan Meltem Miraloğlu'nun sosyal medyadaki her hareketi dikkat çekiyor. Önceki gün eşiyle beraber bir video yayınlayan Meltem Miraloğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

19.11.2019 11:48 - Son Güncelleme: 19.11.2019 12:05
80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması...

'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar alarak, Amerika'ya gitmiş ve burada kendisinden emekli öğretmen Patrick'le evlenmişti. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalıyla evlenip ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi.

80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması...

"Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım" diyen oyuncu, gerçekleri "zamanı gelince" anlatacağını söyledi. İşte Meltem Miraloğlu'nun yeni açıklaması: Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım.

80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması...

Kimi zaman takipçilerine her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Miraloğlu, kimi zaman da son derece duygusal ve hüzünlü paylaşımlara imza atarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncu, bir kanalda yayınlanan bir programda, verdiği kararlarla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması...

"Yeni hayatından da bahseden Miraloğlu, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum." dedi. Miraloğlu, "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" sözleri ile yaptığı evliliğin Amerika'da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamış oldu.

80 yaşındaki adamla evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran boşanma açıklaması...

"BENİ SEVİYOR MUSUN?"

Bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Meltem Miraloğlu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" diye sordu.

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