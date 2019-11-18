Meltem Miraloğlu'dan bir garip açıklama 'Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın!'

Hayat Devam Ediyor dizisiyle büyük bir üne sahip olan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick isimli bir beyle gizli gizli evlenmişti. Evliliği ile gündem yaratan Meltem Miraloğlu'nun sosyal medyadaki her hareketi dikkat çekiyor. Önce ki gün eşiyle beraber bir video yayınlayan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez açıklama yaptı. Yaptı yapmasına ama hayli kafa karıştıran cinsten..

18.11.2019 16:19 - Son Güncelleme: 18.11.2019 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





