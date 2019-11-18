Meltem Miraloğlu'dan bir garip açıklama 'Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın!'
Hayat Devam Ediyor dizisiyle büyük bir üne sahip olan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick isimli bir beyle gizli gizli evlenmişti. Evliliği ile gündem yaratan Meltem Miraloğlu'nun sosyal medyadaki her hareketi dikkat çekiyor. Önce ki gün eşiyle beraber bir video yayınlayan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez açıklama yaptı. Yaptı yapmasına ama hayli kafa karıştıran cinsten..
18.11.2019 16:19
- Son Güncelleme: 18.11.2019 16:26
'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda süpriz bir karar alarak, Amerika'ya gitmiş ve burada kendisinden 48 yaş büyük emekli öğretmen Patrick'le evlenmişti.
Kimi zaman takipçilerine her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Miraloğlu, kimi zaman da son derece duygusal ve hüzünlü paylaşımlara imza atarak dikkat çekiyor.
32 yaşındaki oyuncu, TV8'de yayınlanan bir programda, verdiği kararlarla ilgili bir açıklamada bulundu.
Miraloğlu, "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" sözleri ile yaptığı evliliğin Amerika'da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamış oldu.
"BENİ SEVİYOR MUSUN?"
Bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Meltem Miraloğlu, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Miraloğlu, eşine "Beni seviyor musun?" diye sordu.