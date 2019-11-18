Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kuruluş Osman' için geri sayım başladı. 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Mehmet Bozdağ imzalı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu izleyiciden de tam not aldı. Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak. Senaryosu, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman', muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. İşte oyuncu kadrosunda yer alan o isimler...