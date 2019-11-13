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  • 13.11.2019
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ve 'dan barış yemeği

Sosyetik yogacı ’nın acı kaybı, şiddet iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ’la barışmasına vesile oldu. Sponza, babasının cenazesinde kendisini yalnız bırakmayan İbo’yu affetti. Çift, önceki akşam barış yemeğine çıktı.

Acılı barış

Büyük aşkları bu yaz hüsrana uğrayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, yeniden bir araya geldi. Temmuz'dan beri görüşmeyen ikili, önceki akşam Sarıyer'deki Dükkan Burger'de barış yemeğindeydi.


Şiddet iddiasını rafa kaldıran Sponza, barış yemeği sonrası mekandan apar topar böyle kaçtı.

İkili, çıkışta birlikte görüntü vermekten kaçındı. Şiddet iddiasıyla İbo'ya uzaklaştırma kararı aldıran sosyetik yogacının barış kararında ise eski basketbolcunun kendisini geçen hafta babasının cenazesinde yalnız bırakmamasının etkili olduğu konuşuluyor


İbo, kendisine uzaklaştırma kararı aldıran aşkına babasının cenazesinde destek olmuştu.

DOĞAN SAVAŞ

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