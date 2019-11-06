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  • 06.11.2019
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geçmişe sünger çekti! ’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı...

Sosyetik ile aşkı bu yaz olaylı şekilde biten , geçmişe sünger çekti. Kutluay, babasını kaybeden eski aşkını zor gününde yalnız bırakmadı. İbo, kendisine şiddet iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran Sponza’yı dünkü cenazede teselli etti.

İyi günde kötü günde

İbrahim Kutluay, bu yaz olaylı şekilde ayrıldığı eski aşkı Edwina Sponza'yı kötü gününde yalnız bırakmadı. Sosyetik yogacı, geçtiğimiz gün 72 yaşındaki babası Enzo Sponza'nın ölümüyle sarsılmıştı. 'in önde gelen kuyumcusu Sponza için dün Alsancak Katolik Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Törene ile yaşadığı büyük aşkla manşetlerden inmeyen İbrahim Kutluay da katıldı. Sponza'nın şiddet iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı Kutluay, törende eski aşkına sarılıp onu teselli etti. Sosyetik işkadını, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.


Temmuz ayından beri birlikte görüntü vermeyen İbo ile Sponza, ayrılık sonrası ilk kez cenazede aynı karedeydi. İbo, cenazede eski aşkının acısını paylaştı.



İzmir'in önde gelen kuyumcularından olan ve dünyaca ünlü isimlere tasarım yapan Enzo Sponza'nın cenazesi, dün İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi.


Sponza, cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı.

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