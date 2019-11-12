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Mekanın sahibi

Başarılı şarkıcı , yıllardır sahne aldığı 'nın sahibi oldu. Göknur, 13 yıldır Greek ve Türkçe repertuarı ile sahne aldığı mekanın işletmesini devraldı.

Mekanın sahibi Göknur
Başarılı şarkıcı Göknur, yıllardır sahne aldığı Zorba Taverna'nın sahibi oldu. , 13 yıldır Greek ve Türkçe repertuarı ile sahne aldığı mekanın işletmesini devraldı.

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