Mekanın sahibi Göknur

Başarılı şarkıcı Göknur, yıllardır sahne aldığı Zorba Taverna'nın sahibi oldu. Göknur, 13 yıldır Greek ve Türkçe repertuarı ile sahne aldığı mekanın işletmesini devraldı. Başarılı şarkıcı Göknur, yıllardır sahne aldığı Zorba Taverna'nın sahibi oldu. Göknur, 13 yıldır Greek ve Türkçe repertuarı ile sahne aldığı mekanın işletmesini devraldı.
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