Türk Sineması'nın usta ismi Şener Şen'in adı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki kültür salonuna verildi. Şen, önceki gün açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan'la kesti. Türk Sineması'nın usta ismi Şener Şen'in adı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki kültür salonuna verildi. Şen, önceki gün açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan'la kesti.
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