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  • 10.11.2019
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'in adı 'ndeki kültür salonuna verildi

Türk Sineması'nın usta ismi 'in adı, 'ndeki kültür salonuna verildi. Şen, önceki gün açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan'la kesti.

Anadolu Şenlendi
Türk Sineması'nın usta ismi Şener Şen'in adı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki kültür salonuna verildi. Şen, önceki gün açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan'la kesti.

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