Dünyanın en büyük 11. havalimanı olan Hollanda'daki Amsterdam Schipol Havalimanı'nı fareler bastı. 16 yaşındaki doğuştan Nager Sendromu oğlu Daniel'in ameliyatının geçtiğimiz yıl Hollanda'da son anda iptal edilmesiyle yaşadığı sağlık skandalına isyan eden Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz, şimdi de havalimanında fare şoku yaşadı. Kaymaz o tarihlerde, "Bize soruyorlar: "Oğlun yaşasın mı? Ölsün mü?" Bunu sormakla yükümlülermiş. Böyle rezillik mi olur. Ülkemizin kıymetini bilelim" demişti.



Özlem Kaymaz ve oğlu Daniel.

Özlem Kaymaz, Kasım ayında planlanan ameliyat için yine Hollanda'ya uçtu. Oğlunun doktorlarıyla görüşen Kaymaz, İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Özlem Hanım, Amsterdam Schipol Havalimanı'nda şok yaşadı.

Kaymaz, havalimanında yerde dolaşan fareyi görünce şaştı kaldı. Daha önce sağlık skandalına isyan eden Özlem Hanım, havalimanını farelerin basmasını da sosyal medyada paylaştı ve tepki gösterdi.



Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

İSTANBUL HAVALIMANI FARK YARATIYOR