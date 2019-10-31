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  • 31.10.2019
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Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ın paylaşımı ya damga vurdu! 'nı fareler bastı...

Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz, 16 yaşındaki oğlu Daniel’in ameliyatı için gittiği ’dan dönerken şok yaşadı. ’nda farelerle karşılaşan Kaymaz, bu skandalı dan paylaştı…

Schipol skandalı

Dünyanın en büyük 11. havalimanı olan 'daki 'nı fareler bastı. 16 yaşındaki doğuştan Nager Sendromu oğlu Daniel'in ameliyatının geçtiğimiz yıl Hollanda'da son anda iptal edilmesiyle yaşadığı sağlık skandalına isyan eden Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz, şimdi de havalimanında fare şoku yaşadı. Kaymaz o tarihlerde, "Bize soruyorlar: "Oğlun yaşasın mı? Ölsün mü?" Bunu sormakla yükümlülermiş. Böyle rezillik mi olur. Ülkemizin kıymetini bilelim" demişti.


Özlem Kaymaz ve oğlu Daniel.

Özlem Kaymaz, Kasım ayında planlanan ameliyat için yine Hollanda'ya uçtu. Oğlunun doktorlarıyla görüşen Kaymaz, 'a dönmek için yola çıktı. Özlem Hanım, Amsterdam Schipol Havalimanı'nda şok yaşadı.

Kaymaz, havalimanında yerde dolaşan fareyi görünce şaştı kaldı. Daha önce sağlık skandalına isyan eden Özlem Hanım, havalimanını farelerin basmasını da da paylaştı ve tepki gösterdi.


Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

İSTANBUL HAVALIMANI FARK YARATIYOR

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