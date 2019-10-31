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  • 31.10.2019
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'ın eşi minik kızını kucağından indirmedi

'ın eşi , minik kızı Arya ile önceki gün Vadistanbul'daydı. Genç kadın, 2 yaşındaki kızını kucağından indirmedi. Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle objektiflere poz veren minik Arya, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

En tatlı yük

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, minik kızı Arya ile önceki gün Vadistanbul'daydı. Genç kadın, 2 yaşındaki kızını kucağından indirmedi. Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle objektiflere poz veren minik Arya, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

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