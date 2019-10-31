Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, minik kızı Arya ile önceki gün Vadistanbul'daydı. Genç kadın, 2 yaşındaki kızını kucağından indirmedi. Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle objektiflere poz veren minik Arya, çevredekilerin ilgi odağı oldu.