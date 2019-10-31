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  • 31.10.2019
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Meryem Uzerli’den sürpriz yatırım! Dubai'deki ortağıyla o işe giriyor...

Güzel oyuncu Meryem Uzerli’den sürpriz yatırım... Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, şansını güzellik ve moda dünyasında deneyecek. Uzerli, Dubai’deki ortağıyla güzellik merkezi ve butik açarak işkadını olmaya hazırlanıyor.

Meryem A.Ş

LU ORTAK
Güzelliği uğruna ABD'de servet akıtan Meryem Uzerli, harcadığını misliyle kazanmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Dubai'nin yolunu tutan güzel oyuncu, Ortadoğu'da ünlülerin imaj danışmanlığını yapan Khemissi İmen'le güçlerini birleştirdi. İmen ile Dubai'de bir güzellik merkezi ve butik açmaya karar veren Uzerli, yeni iş ortağıyla önceki gün de toplantıdaydı.


Güzel oyuncuyla ortağı, Dubai'deki yeni yatırımın sinyalini bu pozla verdi.

İŞKADINI OLUYOR
Türkiye sınırlarını aşan şöhretini paraya çevirmeye hazırlanan oyuncu, ABD'deki son moda güzellik trendlerini Dubai'deki kadınlarla buluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla güzellik sektörüne ilk adımını atan 36 yaşındaki oyuncu, Dubaili ortağıyla hayata geçirmeyi planladığı butiğiyle de "Moda dünyasında ben de varım" diyecek... Böylece ünlü yıldız, oyunculuğuna işkadını kimliğini de ekleyecek.


VAMPİR GÜZEL



Dünyaca ünlü yıldızların estetik doktoru Simon Ourion'la sık sık ABD'de buluşan Uzerli, iddiaya göre güzelliğini 8 bin dolara yaptırdığı vampir maskesine borçlu. Bu yöntemle kişiden alınan kan, cildine enjekte ediliyor.

AYDIN HAMZA

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