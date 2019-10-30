Sosyetik işadamı Murat Aşık'la evlilik hazırlığı yapan Gökçen Paprika, önceki gün nezarete düştü. Hakkında hakaret davası açılan işletmeciye adres değişikliği yapmadığı için yakalama kararı çıktı. Paprika, stadda gözaltına alındı.
Sosyetik işadamı Murat Aşık'la evlilik hazırlığı yapan Gökçen Paprika, önceki gün nezarete düştü. Hakkında hakaret davası açılan işletmeciye adres değişikliği yapmadığı için yakalama kararı çıktı. Paprika, stadda gözaltına alındı.
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