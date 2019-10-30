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  • 30.10.2019
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'la evlilik hazırlığı yapan nezarete düştü

Sosyetik işadamı 'la evlilik hazırlığı yapan , önceki gün nezarete düştü. Hakkında hakaret davası açılan Murat Aşık’ın aşkı Gökçen Paprika önceki günü nezarette geçirdi.

Sosyetik gelin nezarete düştü

Sosyetik işadamı Murat Aşık'la evlilik hazırlığı yapan Gökçen Paprika, önceki gün nezarete düştü. Hakkında hakaret davası açılan işletmeciye adres değişikliği yapmadığı için yakalama kararı çıktı. Paprika, stadda gözaltına alındı.

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