Sosyetenin gösteriş tutkunu ismi Süreyya Yalçın, önceki akşam eşi Ozan Baran'ın doğum gününde de sınırları aştı. Lüks aşığı ikoncan, işadamı eşinin 44. yaş günü için kesenin ağzını açtı. Yalçın, işletmeciliğini İlgi Gövsa'nın yaptığı Mon Amour adlı mekanda eşi için renkli bir parti verdi. Sosyetik ikoncan, asıl sürprizi ise doğum günü pastasıyla yaptı. Yalçın, altın kaplama akrep figürü olan ve kendi elleriyle hazırladığı pastayla partiye damga vurdu.

BURCUNA ATIF YAPTI

Akrep burcu olan eşine ilginç bir sürpriz yapan Yalçın'ın lüks jesti bununla sınırlı kalmadı. Sosyetik ikoncan, eşine 580 bin lira değerinde Patek Philippe marka lüks bir kol saati hediye etti. Yalçın, şu sözlerle de eşine sosyal medyada bir kez daha ilan-ı aşk etti: "İyi ki doğdun sevgilim, yaşam sebebim. Sağlıkla mutlulukla el ele nice senelere. Dünyadaki hiçbir şeye değişmem seni."

PASTADA AKREP VAR



Daha önce eşine 400 bin dolara TIR alan Yalçın, önceki akşam da lüks saat hediye ettiği işadamına akrepli pasta yaptı.

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