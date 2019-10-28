Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.10.2019
  • Gazete

Lüks tutkunu eşi için kesenin ağzını açtı! Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı...

Lüks tutkunu , eşi ’ın yeni yaşında kesenin ağzını açtı. Önceki akşam renkli bir parti veren Yalçın, işadamı için altın akrep figürlü pasta yapıp 580 bin TL’ye kol saati aldı.

Yalçın’ın jest saati

Sosyetenin gösteriş tutkunu ismi Süreyya Yalçın, önceki akşam eşi Ozan Baran'ın doğum gününde de sınırları aştı. Lüks aşığı ikoncan, işadamı eşinin 44. yaş günü için kesenin ağzını açtı. Yalçın, işletmeciliğini 'nın yaptığı Mon Amour adlı mekanda eşi için renkli bir parti verdi. Sosyetik ikoncan, asıl sürprizi ise doğum günü pastasıyla yaptı. Yalçın, altın kaplama akrep figürü olan ve kendi elleriyle hazırladığı pastayla partiye damga vurdu.

BURCUNA ATIF YAPTI
Akrep burcu olan eşine ilginç bir sürpriz yapan Yalçın'ın lüks jesti bununla sınırlı kalmadı. Sosyetik ikoncan, eşine 580 bin lira değerinde Patek Philippe marka lüks bir kol saati hediye etti. Yalçın, şu sözlerle de eşine sosyal medyada bir kez daha ilan-ı aşk etti: "İyi ki doğdun sevgilim, yaşam sebebim. Sağlıkla mutlulukla el ele nice senelere. Dünyadaki hiçbir şeye değişmem seni."

PASTADA AKREP VAR

Daha önce eşine 400 bin dolara TIR alan Yalçın, önceki akşam da lüks saat hediye ettiği işadamına akrepli pasta yaptı.

MAGAZİN SERVİSİ - TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriLüks tutkunu Süreyya Yalçın eşi Ozan Baran için kesenin ağzını açtı! Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri