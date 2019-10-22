Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kısa sürede bizden biri olup çıktı. Güzel yenge, önceki gün Göktürk'teki bir organik pazara gitti.

Pazarda taze sebze ve meyve alışverişi yapan Arjantinli şarkıcı, bu anları sosyal medyada paylaştı. Taron'un hayranlarından "Organik yenge" yorumu geldi