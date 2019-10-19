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  • 19.10.2019
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, kafa karıştırdı! için söylediği sözler olay oldu...

Adı ile aşk dedikosuna karışan , kafa karıştırdı. Aşka açık kapı bırakan İşcil, önceki gün ise Aka için “Ona prim vermem” dedi...

Kubilay'a prim vermedi

Kubilay Aka ile yakınlaştığı öne sürülen Bade İşcil'den sürpriz çıkış... Önceki gün oğlu Azur'la Nişantaşı'na giden İşcil, aşk sorularıyla küplere bindi.

İşcil, "Gerek yok prim vermeyelim böylelerine" dedi. Oyuncu, daha önce ise "Kubilay'la arkadaşız. Ama ileride ne olur bilemem" açıklaması yapmıştı.

Sinirlenen İşcil, oğlunun elinden tutup hızla uzaklaştı.


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