Kubilay Aka ile yakınlaştığı öne sürülen Bade İşcil'den sürpriz çıkış... Önceki gün oğlu Azur'la Nişantaşı'na giden İşcil, aşk sorularıyla küplere bindi.

İşcil, "Gerek yok prim vermeyelim böylelerine" dedi. Oyuncu, daha önce ise "Kubilay'la arkadaşız. Ama ileride ne olur bilemem" açıklaması yapmıştı.

Sinirlenen İşcil, oğlunun elinden tutup hızla uzaklaştı.



