Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla olduğu kadar evliliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia, şok etkisi yarattı. Bir magazin sitesinin yazdığı ve 'Söylemezsem Olmaz' isimli programda detaylı bir şekilde ele alınan iddia, gündem oldu.



Kıvanç Tatlıtuğ ile Sara Sampio, 2013'te birlikte reklam filmi çekmişti.

2013'TE TANIŞTILAR

İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, 2013'te aynı reklam filminde rol aldığı Sara Sampaio ile görüşmeyi çekimlerden sonra da sürdürdü. Hatta 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bununla da kalmadı ve 2016'da evlendiği Başak Dizer'i dünyaca ünlü modelle aldattı.



Dünyaca ünlü model, 2015'ten beri milyarder iş adamı Oliver Ripley ile aşk yaşıyor.

YURT DIŞINDA BULUŞMA...

Dedikoduya göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret'ın 28 yaşındaki meleği, yurt dışındaki bir otelde buluştu. İkili, otele ayrı giriş yaptı ancak aynı odada buluştu. Yakışıklı oyuncuyla ilgili bu iddia sonrası Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den bir yanıt gelmedi. Ancak özellikle Tatlıtuğ'un hayranları, sosyal medyada "Bu sadece Kıvanç'ı karalamak için yapılan bir kampanya" diyerek ihanete inanmadıklarını dile getirdi.



Tatlıtuğ çifti, haklarındaki "Bebekleri olacak" haberlerini de kısa süre önce yalanladı.