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  • 23.09.2019
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21 yaş küçük sevgilisi ile arasındaki yaş farkı için ilk kez konuştu! Hayatımda hep...

Ünlü oyuncu , kendinden 21 yaş küçük spor hocası ile ilişkisi hakkında ‘Fıstık gibiyiz’ diyerek aradaki yaş farkının sorun olmadığını bir kez daha kanıtladı...

Fıstık gibi aşk

Kendinden 21 yaş küçük spor hocası Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, aradaki yaş farkı için ilk kez konuştu. Geçtiğimiz yıl kendinden 7 yaş küçük ABD'li gazeteci Benjamin Harvey ile boşanan ünlü oyuncu, çıtır aşkıyla ilişkisinin güzel gittiğini söyleyip ekledi:

YAŞ PROBLEMİNE ÇÖZÜM!
"Çok mutluyum. Yaş farkı önemli değil. Sadece ben, 20 yaz ve 20 kış daha fazla görmüşüm. Yani açıkçası fıstık gibiyiz. Önemli olan kafa yapısı. Bu benim rutinim. Hayatımda hep gençler vardı." 46 yaşındaki oyuncu, yıllarda önce de kendinden 6 yaş küçük Mert İncekara ve 13 yaş küçük Can Eren'le aşk yaşamıştı...


EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK!
Bugüne kadar başından iki evlilik geçen Ataizi, "Evlilik de olabilir neden olmasın? Ben zaten evime ve düzenime düşkün birisiyim" diyerek Aydoğdu ile evliliğe yeşil ışık yaktı.

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